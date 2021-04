SuperLega: Trento si ferma in gara 4, la finale scudetto è Perugia-Civitanova

La Cucine Lube Civitanova è la seconda finalista dei playoff scudetto SuperLega. Alla BLM Group Arena i marchigiani si sono assicurati gara 4 di semifinale, sfruttando la prima di due occasioni che si erano costruiti per chiudere in proprio favore la serie con l’Itas Trentino. Il confronto fra Perugia-Civitanova, remake del duello che ha assegnato gli ultimi due titoli italiani, è diventato realtà grazie all’ennesima prova di forza messa in mostra dai cucinieri nel braccio di ferro ingaggiato già a partire da gara 1 con la compagine di Angelo Lorenzetti. In questo caso a decidere le sorti del match, vinto in tre set (19-25, 23-25, 23-25) come accaduto in gara 2, è stato l’ottimo avvio degli ospiti che ha subito messo addosso tantissima pressione agli avversari.

Lega Pallavolo Serie A