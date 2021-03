SuperLega: Trento sbanca Civitanova, Monza sfiora il colpo contro Perugia

MASCHILE

Al via le semifinali dei playoff scudetto con il successo per Itas Trentino e Sir Safety Conad Perugia al tie-break

È dell’Itas Trentino il primo sigillo nella serie della semifinale playoff scudetto di SuperLega maschile, che la vede sfidare al meglio delle cinque partite la Cucine Lube Civitanova. Gli uomini di Lorenzetti hanno espugnato l’Eurosuole Forum dopo cinque set e poco meno di tre ore di gioco (25-23, 21-25, 25-21, 24-26, 12-15), in una gara 1 che ha visto la formazione cuciniera riabbracciare Luciano De Cecco e Yoandy Leal dopo oltre due settimane di assenza forzata. Nel testa a testa finale, la Cucine Lube è la prima a trovare il break, sul 8-6 del quinto parziale. Ma è Trento che ricuce lo strappo e chiude sul 12-15 alla prima occasione, con una battuta vincente di Lucarelli che si merita anche il titolo di MVP finale. Per lui 23 punti, col 68% in attacco, 43% in ricezione, 5 ace e 1 muro. Lega Pallavolo Serie A

Dopo due ore abbondanti di gioco la Sir Safety Conad Perugia batte al tie-break la Vero Volley Monza e segna il primo punto nella serie. Partita sulle montagne russe con i brianzoli avanti, Perugia che capovolge, Monza che acciuffa in volata il tie-break e con i padroni di casa che alla fine la spuntano con l’ace finale di Leon. In un match per larghi tratti equilibrato, Perugia vince nei numeri con 9 battute vincenti (5 di Leon) contro 6 di Monza (3 per Dzavoronok) e con 10 muri (4 di Russo) contro 8 (2 a testa per Lagumdzija e Dzavoronok). Leon (25 palloni messi a terra) è il best scorer della sfida, Lagumdzija e Dzavoronok ne mettono a referto 22 a testa, ma l’MVP se lo prende Colaci. Il libero bianconero si conferma inossidabile in seconda linea dove tiene alla grande in ricezione (67% di positiva) e dove tira su anche la polvere in difesa. La serie si sposta a Monza, dove mercoledì 31 marzo è in programma gara 2.

Cucine Lube Civitanova-Itas Trentino 2-3 (25-23, 21-25, 25-21, 24-26, 12-15)

- Civitanova: De Cecco 2, Juantorena 18, Simon 17, Rychlicki 19, Leal 12, Anzani 10, Marchisio (L), Larizza (L), Balaso (L), Kovar 0, Diamantini 0, Hadrava 0. N.E. Yant Herrera, Falaschi. All. Blengini.

- Trento: Giannelli 3, Michieletto 5, Lisinac 10, Abdel-Aziz 21, Santos De Souza 23, Podrascanin 13, De Angelis (L), Rossini (L), Bonatesta (L), Kooy 4, Sosa Sierra 0, Sperotto 0, Cortesia 1. N.E. Argenta. All. Lorenzetti

Sir Safety Conad Perugia-Vero Volley Monza 3-2 (21-25, 25-21, 25-19, 23-25, 15-12)

- Perugia: Travica 3, Leon Venero 25, Ricci 2, Ter Horst 9, Plotnytskyi 12, Solé 10, Biglino (L), Russo 8, Colaci (L), Vernon-Evans 0, Muzaj 9, Piccinelli 0, Zimmermann 0. N.E. Atanasijevic. All. Heynen.

- Monza: Orduna 1, Lanza 13, Beretta 2, Lagumdzija 22, Dzavoronok 22, Galassi 8, Brunetti (L), Ramirez Pita 0, Holt 6, Federici (L), Calligaro 0, Davyskiba 0. N.E. Falgari, Poreba. All. Eccheli.