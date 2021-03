SuperLega: colpaccio Milano contro Perugia, Trento beffa Piacenza

I quarti di finale dei play-off scudetto di SuperLega maschile cominciano con il botto. L’Allianz Milano piazza il colpo al PalaBarton in Gara 1 imponendosi al tie-break (25-18, 25-21, 25-27, 31-33, 17-19) in rimonta sulla Sir Safety Conad Perugia. Match a due facce con gli uomini di Heynen che partono forte nei primi due parziali. Poi, dal terzo parziale, la partita cambia: Milano non molla la presa, cresce in fase break e capitalizza i palloni importanti nei momenti clou. Tre set chiusi ai vantaggi tutti a favore della squadra di Piazza, che si porta avanti nella serie che assegna un posto in semifinale. Gara 2 domenica a Milano con Perugia obbligata a vincere per allungare la serie.

Maurizio Lollini