Volley, Perugia vince la Supercoppa Italiana: battuta Civitanova al tie-break

volley uomini

Grande rimonta della Sir Safety, che conquista la sua quinta Supercoppa Italiana della storia: Civitanova battuta 3-2

© Instagram Perugia La Sir Safety Perugia ha vinto la Supercoppa Italiana di pallavolo maschile. Al Biella Forum, gli umbri hanno superato 3-2 la Lube Civitanova al termine di un match combattuto. Sotto 0-2 Perugia prima è riuscita a rimontare nel terzo e quarto set (terminato 34-32)e poi si è aggiudicato il tie-break (15-12). Per gli umbri è la seconda Supercoppa consecutiva, quinta della sua storia. Grandi protagonisti dell'incontro per Perugia sono stati Leon Venero e il polacco-tunisino Ben Tara, autori di 21 punti a testa. Per la Lube bene il turco-bosniaco Adis Lagumdžija, miglior marcatore dell'incontro con 22 punti, e Ivan Zaytsev con 15.

Per Perugia, che era detentrice del titolo grazie alla vittoria dell'anno scorso sempre sulla Lube, si tratta del quinto successo nella manifestazione, già vinta nelle stagioni 2017, 2019, 2020 e 2022. La squadra del presidente Gino Sirci diventa la seconda formazione più titolata in Supercoppa, piazzandosi alle spalle di Treviso, che detiene il record con sette successi. La vittoria maturata in Piemonte segna anche il primo trionfo in bianconero per Angelo Lorenzetti, da quest'anno nuovo allenatore di Perugia. La Sir aveva conquistato l'accesso alla finalissima battendo, sempre in rimonta con il risultato di 3-1, proprio la sua ex squadra, Trento, in occasione della semifinale disputata martedì a Biella.