Coronavirus, rinviate le sfide di Novara, Scandicci e Modena

La diffusione del coronavirus continua a spaventare, e dopo aver costretto al rinvio di diverse manifestazioni sportive in Italia e in Europa, anche la CEV ha deciso di prendere delle misure necessarie per salvaguardare la salute di tesserati e addetti ai lavori. Per questo motivo, le sfide di Champions League di Novara, Scandicci e quella di Coppa CEV di Modena sono state rinviate.