Si muove il mercato allenatori: Scandicci su Barbolini, Lavarini tra Novara e Monza

VOLLEY FEMMINILE

di

GIACOMO MAGNANI

Campionati fermi, ma chiacchiere di mercato che non conoscono sosta. Per le giocatrici, ma anche per gli allenatori. Sono tanti i top club della Serie A1 che nella prossima stagione potrebbero cambiare la guida tecnica, a partire da Novara. Su Massimo Barbolini, infatti, c'è il pressing della Savino Del Bene Scandicci, con l'Igor Volley interessata a Stefano Lavarini come sostituto.

Un'operazione dai contorni romantici per l’Igor Gorgonzola, che potrebbe riportare a Novara un piemontese d.o.c come Lavarini: nato e cresciuto ad Omegna, compagno di classe di Leo Lo Bianco e un passato di 4 anni con l’AGIL Volley a Trecate dal 1999 al 2003. Il tecnico 41enne è uno degli artefici dell'ottimo 2º posto attualmente presidiato dalla Unet E-Work Busto Arsizio di Pirola, che ha avuto la bravura e il coraggio di riportare in Italia uno dei tecnici più promettenti del panorama mondiale.

Sarebbe il sostituto dell’allenatore che giusto un anno fa portò al Pala Igor la Champions League, ovvero Massimo Barbolini. Su di lui c’è il concreto interesse della Savino Del Bene Scandicci, che però dovrà fare i conti con un contratto che lega il tecnico modenese con Novara fino al 2022.

Per i toscani si aprirebbe un nuovo corso con uno degli allenatori più vincenti di sempre. Chiaro Il compito di Barbolini: portare la Savino Del Bene sul tetto d'Italia.

Su Lavarini, comunque è attenta anche la Saugella Monza, che entro giugno valuterà sia il suo profilo che quello dell’attuale allenatore delle brianzole, ovvero Carlo Parisi.