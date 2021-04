Serie A1, la finale è ancora Conegliano-Novara: eliminate Scandicci e Monza

FEMMINILE

Tutto facile per le venete, mentre le piemontesi hanno trovato il colpaccio in un palazzetto ostile a gran parte dell'A1

Si ripropone la sfida che ha monopolizzato le finali degli ultimi anni in suolo italiano ed europeo: a contendersi lo scudetto della Serie A1 2020/21 di volley femminile sono ancora Imoco Volley Conegliano e Igor Gorgonzola Novara. Piemontesi chiamate all'impresa contro una corazzata che in tutti i precedenti stagionali ha surclassato le azzurre e che sta portando avanti la striscia di 61 vittorie di fila. In semifinale, infatti, le ragazze di Santarelli hanno battuto con un altro 0-3 (23-25, 19-25, 15-25) la Savino Del Bene Scandicci, mentre la squadra di Lavarini ha bissato il 3-2 ottenuto in Piemonte con un'importantissima vittoria in quattro set (25-21, 21-25, 19-25, 23-25) all'Arena di Monza contro la Saugella. Luca Pietro Santi

Considerando i risultati delle semifinali scudetto, le due finaliste e la Saugella Monza, in qualità di migliore classificata in regular season prenderanno parte all'edizione 2022 della CEV Champions League.

Savino Del Bene Scandicci-Imoco Volley Conegliano 0-3 (23-25, 19-25, 15-25)

- Scandicci: Stysiak 10, Vasileva 5, Lubian 6, Malinov 6, Pietrini 3, Popovic 4, Merlo (L), Courtney, Bosetti. Non entrate: Camera, Samadan, Cecconello, Carocci (L), Drewniok. All. Barbolini.

- Conegliano: Sylla 14, Fahr 10, Egonu 16, Hill 10, De Kruijf 8, Wolosz 2, De Gennaro (L), Caravello, Gennari. Non entrate: Butigan, Adams, Gicquel, Omoruyi, Folie (L). All. Santarelli.

Saugella Monza-Igor Gorgonzola Novara 1-3 (25-21, 21-25, 19-25, 23-25)

- Monza: Orro 4, Meijners 10, Danesi 8, Van Hecke 17, Begic 10, Heyrman 11, Parrocchiale (L), Obossa 3, Squarcini 2, Orthmann 2, Carraro, Negretti (L). Non entrate: Davyskiba. All. Parazzoli.

- Novara: Bosetti 17, Chirichella 10, Smarzek 10, Daalderop 14, Washington 11, Hancock 3, Sansonna (L), Zanette 4, Herbots 2, Taje' 1, Battistoni. Non entrate: Bolzonetti, Napodano (L), Bonifacio. All. Lavarini.