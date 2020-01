Scandicci, anche Milenković saluta la Savino Del Bene

Porte girevoli in casa Savino Del Bene. Dopo Adenízia, Scandicci rescinde il contratto anche con Bojana Milenković. Il taglio era nell'aria, dovendo le toscane rinunciare alla serba per l'eccessivo numero di straniere nel roster. Non a caso il suo nome non è comparso negli ultimi referti di campionato proprio per rispettare le regole federali.