Roma Volley Club e Volleyrò uniscono le forze per la Serie A2

Roma Volley Club e Volleyrò Casal de’ Pazzi annunciano di aver raggiunto un accordo di collaborazione per la stagione 2020/21. L’accordo permetterà ad alcuni dei talenti più promettenti del vivaio della società undici volte campione d’Italia giovanile di maturare una grande e importantissima esperienza nelle file dell’Acqua & Sapone Roma Volley Club militante in Serie A2 femminile, che sarà senza dubbio fondamentale per la loro crescita tecnica.