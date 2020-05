Roma sigla il colpaccio: dall'A1 arriva Ilaria Spirito

VOLLEYMERCATO

Il direttore sportivo dell'Acqua & Sapone Roma Volley Club, Barbara Rossi, annuncia un colpo da promozione: "Ilaria 'Charlie' Spirito è la prima nuova giocatrice per la stagione 2020/21".

Le ultime due stagioni ha indossato la maglia della èpiù Pomì Casalmaggiore in Serie A1. Leader nelle statistiche delle ricezioni perfette in Serie A1 nella stagione 2019/20.

Un'ottima giocatrice che ha accettato la sfida di guidare la difesa della squadra capitolina con determinazione: "Sono contenta di questa scelta, ho parlato con l'allenatore, che già conoscevo, e con la società prima di accettare, ho sentito entusiasmo e voglia di portare la capitale d'Italia nel grande volley".

Le prime parole di Ilaria, poi condivise anche sui social, che nascondono anche amarezza: "È stato davvero difficile rendermi conto, piano piano, che non ci sarebbe stato spazio per me in Serie A1 l'anno prossimo. Sono state settimane complicate perché, dopo tutti i sacrifici che ho fatto in questi anni, gli infortuni e l'impegno che ho messo nel fare sempre tutto al 110%, vedere che non avevo nessuna alternativa nel massimo campionato Italiano è stato davvero un duro colpo".