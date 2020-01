Rivoluzione Scandicci: via Mencarelli, arriva Cristofani

CAMBIO IN PANCHINA

Mossa a sorpresa della Savino Del Bene: è finita dopo pochi mesi l'avventura di Marco Mencarelli a Scandicci. L'ex coach di Busto e delle nazionali giovanile azzurre paga un girone d'andata al di sotto delle aspettative del patron Nocentini che si aspettava più del quarto posto al giro di boa. Da domani la squadra sarà affidata a Luca Cristofani. Il 50 enne coach romano lascia la guida di Volleyrò Casal de' Pazzi, società leader nel volley giovanile con 12 scudetti vinti, 11 negli ultimi 6 anni per affrontare il grande salto in A1, dove finora non aveva ancora allenato.

E proprio a Scandicci, Cristofani ritrova Elena Pietrini, già allenata sia a Volleyrò, sia nelle Nazionali giovanili. L'esordio in campionato è previsto per mercoledì prossimo in casa contro Casalmaggiore (diretta alle 20.30 sul nostro sito).

A Mencarelli, arrivato la scorsa estate al posto di Parisi, non sono bastati i 25 punti raccolti in 13 partite, delle quali 4 perse. La società spera in una svolta decisa: le finali di Coppa Italia del primo e due febbraio a Busto non sono poi così lontane.