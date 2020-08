Presentato il Club Italia 2020/21: ancora Bellano alla guida

Definito l'organico del Club Italia per il prossimo campionato di Serie A2. Le azzurrine, che come da tradizione soggiorneranno e si alleneranno nella scuola del volley, il Centro Pavesi di Milano, saranno guidate per il quarto anno consecutivo da Massimo Bellano. Dieci atlete confermate (Monza, Pelloia, Nwakalor, Graziani, Marconato, Frosini, Ituma, Bassi, Gardini, Trampus) e cinque i volti nuovi (Gannar, Armini, Barbero, Nervini e Giuliani). Novità anche per quanto riguarda le figure di medico, preparatore atletico e fisioterapista.