Volley maschile, preolimpico: Parigi ancora lontana per l'Italia, il Brasile vince 3-2

Gli azzurri regalano il primo set, si prendono i due successivi, faticano nel quarto e si arrendono al tie-break. I sudamericani staccano il pass per i giochi olimpici

© federvolley.it Niente da fare ancora per l’Italvolley maschile, sconfitta 3-2 al Maracanazinho di Rio de Janeiro dal Brasile. I sudamericani trionfano con il punteggio di 25-23, 23-25, 15-25, 25-17, 15-11. Tanti errori degli azzurri nel primo set, poi la reazione nei due parziali successivi. Alan e Lucarelli trascinano i brasiliani al successo al tie-break. I verdeoro staccano il pass per le Olimpiadi, per l’Italia Parigi 2024 è ancora lontana: gli azzurri si aggrappano al ranking.

Finisce (per ora) il sogno Olimpiadi per la nazionale maschile di volley: nel torneo preolimpico l’Italvolley esce sconfitta anche dalla sfida col Brasile 3-2. In avvio del primo set gli azzurri faticano in battuta, con i verdeoro che sbagliano poco e allungano di quattro punti. L’Italvolley si accende con qualche attacco potente in più nel finale del parziale: Romanò in schiacciata e Michieletto a muro fanno tornare sotto gli italiani, ma il primo set è per i sudamericani, 25-23.

Nella frazione successiva l’Italia comincia con un altro spirito e soprattutto con molti meno errori. Il vantaggio azzurro arrivato con Lavia e Michieletto sugli scudi però viene recuperato immediatamente dai brasiliani, che tornano sul 13-13 (con un break di 5 punti consecutivi). Le due squadre sbagliano tanto, ma arrivano al 23-23 giocando punto su punto. La giocata di Giannelli e il muro di Romanò portano l’Italia sull’1-1, con il punteggio di 25-23.

Nel terzo parziale gli azzurri alzano il ritmo, con i sudamericani che commettono qualche errore di troppo: l’Italia allunga anche grazie all’ingresso di Bovolenta, oltre che ad un super Sanguinetti. Michieletto in battuta fa il resto (quattro ace consecutivi), e il terzo set finisce 25-15. La nazionale verdeoro si rifà nel quarto set, con un parziale enorme di 7-1 che spinge i brasiliani ad allungare ampiamente, portandosi a casa la quarta partita con il punteggio di 25-17.

Nel tie-break i padroni di casa hanno la meglio, ancora una volta con un eccezionale Lucarelli, che con una super battuta chiude il punto finale del 15-11. Il Brasile stacca il pass per Parigi 2024, mentre l’Italia deve ora sperare negli slot disponibili in base al ranking, una volta terminata la prossima Nations League.