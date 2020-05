Poulter è la nuova palleggiatrice di Busto Arsizio

UFFICIALE

La Unet e-work Busto Arsizio ha la sua regista per la stagione 2020/21: la società del presidente Pirola annuncia di aver concluso l'accordo con la statunitense Jordyn Poulter, in arrivo dalla Reale Mutua Fenera Chieri.

Originaria di Aurora, in Colorado, è cresciuta nei campionati universitari americani, giocando nel programma della Illinois e mettendosi in luce nella NCAA Division I dal 2015 al 2018.

Da gennaio 2018 è in Italia e nel frattempo esordisce in Nazionale maggiore in occasione della Coppa panamericana, conquistando l'oro. Nel 2019 conferma di essere apprezzata da coach Kiraly e conquista l'oro alla Volleyball Nations League, l'argento alla Coppa del Mondo e l'argento al campionato nordamericano, manifestazione dove viene anche premiata come miglior palleggiatrice.

Ecco le prime parole da farfalla della 22enne americana: "Sono entusiasta di diventare una giocatrice della UYBA, un club che ha una ricca storia di successi. Un pensiero anche per Chieri: sarà sempre la mia prima casa in Italia e sarò per sempre grata ai suoi dirigenti che mi hanno accolto e mi hanno dato la possibilità di giocare ad alti livelli, nel campionato italiano che è uno dei più competitivi al mondo".