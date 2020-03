Playoff Scudetto, nessuna modifica: la Lega conferma gli ottavi di finale

A1 FEMMINILE

Rispetto a quanto preventivato dopo i numerosi rinvii causati dall'allarme coronavirus, l'esito dell'assemblea di Lega ha confermato la formula dei playoff decisa a inizio stagione: ottavi di finale con le squadre classificate dal 12º al 5º posto e di seguito quarti, semifinale e finale con il resto delle formazioni dalla 4ª alla 1ª posizione.

La Lega Pallavolo Serie A Femminile comunica che "11 squadre su 14 hanno espresso la preferenza per confermare la formula approvata a inizio stagione, ovvero con la disputa degli ottavi di finale, pur con date diverse da quelle già individuate: i playoff cominceranno mercoledì 8 aprile con l'andata degli ottavi, che coinvolgeranno le squadre classificate tra la 5ª e la 12ª posizione al termine della stagione regolare. Le gare di ritorno (e l'eventuale golden set) si disputeranno sul campo delle squadre migliori classificate sabato 11 aprile. Le 4 vincenti si qualificheranno ai quarti di finale, a cui parteciperanno anche le squadre classificate tra la 1ª e la 4ª posizione al termine della regular season. I quarti si disputeranno al meglio delle 3 gare nelle date di mercoledì 15 aprile, domenica 19 aprile e mercoledì 22 aprile".



Infine, la formula votata dalla maggioranza dei club di Serie A1 potrà subire ulteriori modifiche in relazione alla programmazione delle gare delle coppe europee e ai risultati ottenuti dalle squadre italiane in Champions League e Coppa CEV.