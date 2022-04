Playoff: a Novara la prima sfida con Monza tra le donne, in Superlega Civitanova accorcia su Trento

VOLLEY

Le piemontesi conquistano gara 1 della semifinale per 3-2, la Lube porta la serie sul 2-1 grazie a un facile 3-0

Entrano nel vivo i playoff del volley italiano con le semifinali sia della Serie A1 Femminile sia della Superlega maschile. Tra le donne, servono cinque set a Novara per conquistare gara 1 della sfida con Monza: 3-2 (25-22, 25-18, 29-31, 20-25, 15-12). Nella semifinale maschile invece, la Lube Civitanova conquista gara 3 contro Trento e accorcia 2-1 nella serie: facile 3-0 per i marchigiani con i parziali di 25-16, 25-19, 25-17. facebook

SERIE A1 FEMMINILE

Novara conquista gara 1 della semifinale playoff contro Monza nella Serie A1 Femminile: emozionante 3-2 con parziali di 25-22, 25-18, 29-31, 20-25, 15-12. Novara porta a casa tranquillamente il primo e il secondo parziale, poi nel terzo arriva la grande reazione di Monza che si porta a +7 e sembra poter trascinare il match al quarto set. Le padrone di casa però non si disuniscono, tornano a macinare punti e firmano una clamorosa rimonta arrivando al 24-23. Il primo match point per le piemontesi scivola via per l’errore al servizio di Chirichella, il secondo viene annullato grazie a un miracolo in difesa delle brianzole, poi vanno via anche il terzo e il quarto, allora alla fine è Monza a vincere con un incredibile 31-29. Il quarto set è figlio di quello precedente, Monza sulle ali dell’entusiasmo e Novara che sente il contraccolpo psicologico: si va allora al quinto e qui la guerra di nervi la porta a casa Novara. Prossima sfida in programma domenica a Monza.

SUPERLEGA MASCHILE

Dopo aver perso le prime due partite, la Lube Civitanova allunga la serie della semifinale di Superlega maschile e conquista gara 3 contro Trento per 3-0 (25-16, 25-19, 25-17) portando così il totale sul 2-1 per la Itas. Partita sempre in controllo per i padroni di casa che non si trovano mai in situazione di svantaggio nell’arco di tutto l’incontro trascinati da Zaytsev e Lucarelli, rispettivamente 14 e 15 punti. Trentino (inutile la buona prova di Lavia con 11 punti) sembra irriconoscibile dopo le prime due gare e manca il primo match point per volare in finale. Appuntamento con gara 4 per questa domenica a Trento.