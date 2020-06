Plak a sorpresa: "Mi fermo fino al 2021"

VOLLEY FEMMINILE

di

GIACOMO MAGNANI

Niente Busto Arsizio né tantomeno Casalmaggiore: Celeste Plak si prende una pausa dal volley, almeno fino a gennaio 2021. È proprio l'olandese ad annunciarlo nel corso di un'intervista: "Ho perso l’entusiasmo per il gioco, e non va bene. L’entusiasmo è vitale nel nostro sport".

"Negli ultimi mesi non sono stata in grado di giocare a pallavolo a causa delle misure imposte per la pandemia. Con questa interruzione obbligatoria ho iniziato a pensare in silenzio e sono giunta alla conclusione che voglio fare una pausa più lunga".

Plak prosegue: "Utilizzerò i prossimi sei mesi per orientarmi nella vita comune, rimarrò in forma con l’aiuto di un personal trainer. Alla fine, voglio tornare in campo a gennaio con un club per fare buchi nel pavimento".

