Rinforzo olandese per Casalmaggiore: Plak nel mirino

VOLLEYMERCATO

Da rosa ad oranje: la èpiù Pomì Casalmaggiore prepara la mutazione. Perché Lonneke Slöetjes non è l'unica olandese nei pensieri della VBC. Anche Celeste Plak, vecchia conoscenza del volley italiano con un passato a Bergamo e Novara, potrebbe approdare al PalaRadi di Cremona.

La classe '95, che in cinque anni di Serie A1 ha conquistato uno scudetto, tre coppe Italia, una Supercoppa e una Champions League, farebbe rientro in Italia dopo l'ultima stagione in Turchia nella squadra dell'Aydın. La dirigenza casalasca ci pensa.

L'impressione è che possa arrivare una tra lei e Helena Havelková, altro nome che si è fatto come rinforzo della batteria di schiacciatrici di Casalmaggiore. Per il ruolo d'opposto si continua a seguire (oltre a Slöetjes) anche Rosamaria Montibeller, 2ª top scorer del campionato con una media di 20 punti a partita.

Vedi anche Volley Casalmaggiore al lavoro: Rosamaria o Sloëtjes per il futuro, suggestione Havelková