Piccinini non lascia, raddoppia! Un'altra stagione alla UYBA

Francesca Piccinini ha accettato la proposta di rinnovo di contratto di Busto Arsizio: la regina del volley vestirà la maglia numero 12 delle farfalle anche per la stagione 2020/21. Per passione e per ambizione, perché come obiettivo finale c'è ancora la speranza di salire su quell'aereo che a luglio 2021 porterà la Nazionale italiana a Tokyo per le Olimpiadi.

Eterna Piccinini: ancora in campo a 41 anni

È fatta per il rinnovo di contratto di Francesca Piccinini con la Unet e-work Busto Arsizio. La regina del volley, alla bellezza di 41 anni, vivrà un'altra stagione da protagonista.





