Perugia vince il primo round in Siberia: 3-1 al Novy Urengoy

L'andata dei quarti di finale in Siberia sorride alla Sir Sicoma Monini Perugia, che in quattro set si aggiudica la contesa contro il Fakel Novy Urengoy.

23-25, 21-25, 25-22, 21-25: con questi parziali la squadra di Heynen fa sua la gara d'andata e si costruisce un'ottima base di partenza per il ritorno che, salvo modifiche causate dal diffondersi del coronavirus, dovrebbe giocarsi martedì 10 marzo. Umbri che hanno portato ben cinque giocatori in doppia cifra: 17, 16 e 12 punti per i martelli Atanasijević, León e Plotnytskyi, mentre sono 14 e 13 quelli dei centrali Podraščanin e Russo. In generale, un'ottima prova corale per la squadra del Patron Sirci.

