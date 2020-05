Perugia, addii illustri: Podraščanin, De Cecco e altri tre ai saluti

VOLLEYMERCATO

La Sir Safey Conad Perugia si lancia nella programmazione della prossima stagione salutando Marko Podraščanin, Luciano De Cecco, Sjoerd Hoogendoorn, Tsimafei Zhukouski e Robert Tâht, che per il 2020/21 non faranno più parte della rosa.

La stagione 2019/20 della pallavolo italiana, e quindi anche della Sir Safety Conad Perugia, si è ormai conclusa. Un'annata anomala nella quale il gruppo di Heynen lascia in dote la vittoria della Supercoppa Italiana, la finale in Coppa Italia, il record di 23 vittorie consecutive e con la squadra in piena corsa per la lotta alla Champions League ed allo scudetto. Per questo la società saluta e ringrazia per il grande impegno profuso cinque atleti che non faranno parte della rosa nella prossima stagione.

Si parla di Luciano De Cecco (6 stagioni con uno ccudetto, due coppe Italia e due Supercoppe Italiane), di Marko Podraščanin (4 stagioni con uno scudetto, due coppe Italia e due Supercoppe Italiane), di Sjoerd Hoogendoorn (2 stagioni con una Coppa Italia ed una Supercoppa Italiana), di Tsimafei Zhukouski (1 stagione con una Supercoppa Italiana) e di Robert Täht (1 stagione con una Supercoppa Italiana).