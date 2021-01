Perugia, Monza, Milano: vittorie in rimonta. Tutto facile per Civitanova e Trento

VOLLEY MASCHILE

La Sir Safety Conad Perugia sbanca in rimonta il PalaPanini superando in quattro set i padroni di casa della Leo Shoes Modena nel 9º turno di ritorno di campionato. Tre punti di platino che consentono agli uomini di Heynen di rimanere al comando della classifica conservando tre lunghezze di vantaggio su Civitanova: un ottimo viatico per la settimana della Coppa Italia con Perugia attesa mercoledì dal quarto di finale al PalaBarton in gara unica contro Ravenna. È il muro il fondamentale vincente dei bianconeri, che ne piazzano undici (tre a testa per Leon e Travica) senza subirne dagli avversari. Ottimo anche l’attacco di squadra (59% di positività contro il 46% di Modena). Sir Safety Conad Perugia

La sfida tra quarta e terza forza del campionato vede prevalere con il risultato di 0-3 l'Itas Trentino. La squadra di Lorenzetti si impone di forza al cospetto di una Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia priva di Defalco. Saitta e compagni hanno uno scatto d'orgoglio solo nell'ultimo parziale, ma devono fare i conti con un avversario che sfrutta tutte le grandi potenzialità di cui dispone, a iniziare dai bombardieri Nimir (quindici punti, sei ace) e Lucarelli (MVP del match, tredici punti, quattro ace).

Una Cucine Lube Civitanova senza sbavature espugna Cisterna di Latina in tre set. I padroni di casa della Top Volley lottano e cercano di contrastare gli ospiti con orgoglio e qualità, ma vengono traditi dalle difficoltà in ricezione e al servizio: sono stati diciassette gli errori dai nove metri della Top Volley, con appena tre ace e cinque muri. La Lube ha totalizzato sette ace e altrettanti errori in battuta, sei muri e una percentuale in attacco maggiore.

Esattamente cinque anni dopo, la Vero Volley Monza torna a espugnare il campo della Consar Ravenna con lo stesso punteggio di allora (il 24 gennaio 2016 si giocò a Forlì) e mette nel mirino il quarto posto di Vibo, ora distante una lunghezza. Ravenna si illude dopo il primo set vinto brillantemente e dopo un secondo set giocato alla pari. Poi però, sull’8-5 a proprio favore, cede progressivamente alla forza e alla qualità dei brianzoli nei quali spiccano Galassi, Lagumdzija, Dzavoronok e Beretta, che chiudono tutti in doppia cifra.

Secondo successo consecutivo per l’Allianz Milano: la formazione meneghina esce vittoriosa dal confronto casalingo con la Kioene Padova, battuta in quattro set. Gli uomini di Baldovin, dal canto loro, soffrono la continuità di gioco della compagine milanese e il muro avversario, incappando in un’altra battuta d’arresto dopo il tie-break amaro con Piacenza.

Ed è proprio la Gas Sales Bluenergy a imporsi per 3-1 sulla NBV Verona. Con questo successo, i biancorossi salgono a quota trentadue punti in classifica, a sole due lunghezze da Vibo Valentia, mentre Verona rimane ferma al nono posto a ventidue punti. I biancorossi fanno male al servizio (otto ace) e possono contare sul top scorer Russell (ventidue punti), su capitan Clevenot e su Mousavi, eletto MVP. Gli ospiti, dopo i primi due set, hanno una reazione d’orgoglio nel terzo parziale trascinati dal solito Kaziyski (diciotto punti).

Leo Shoes Modena-Sir Safety Conad Perugia 1-3 (25-23, 21-25, 18-25, 21-25)

- Modena: Christenson 0, Lavia 8, Mazzone 6, Vettori 18, Petric 3, Stankovic 4, Iannelli (L), Karlitzek 9, Grebennikov (L), Buchegger 0, Rinaldi 5, Porro 0. N.E. Bossi. All. Giani.

- Perugia: Travica 4, Plotnytskyi 11, Ricci 6, Ter Horst 12, Leon Venero 27, Solé 10, Russo (L), Vernon-Evans 0, Piccinelli (L), Colaci (L), Zimmermann 0. N.E. Atanasijevic, Biglino, Sossenheimer. All. Heynen.

MVP: Leon

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia-Itas Trentino 0-3 (13-25, 16-25, 20-25)

- Vibo Valentia: Saitta 1, Rossard 4, Cester 3, Drame Neto 5, Almeida Cardoso 8, Chinenyeze 7, Sardanelli (L), Rizzo (L), Defalco 0, Dirlic 0, Corrado 0, Gargiulo 2. N.E. Chakravorti. All. Baldovin.

- Trento: Giannelli 5, Santos De Souza 13, Lisinac 5, Abdel-Aziz 15, Michieletto 5, Podrascanin 8, De Angelis (L), Rossini (L). N.E. Sosa Sierra, Sperotto, Argenta, Kooy, Cortesia. All. Lorenzetti.

MVP: Lucarelli

Top Volley Cisterna-Cucine Lube Civitanova 0-3 (18-25, 18-25, 21-25)

- Cisterna: Seganov 0, Tillie 10, Szwarc 6, Sabbi 8, Randazzo 4, Krick 4, Rondoni (L), Sottile 0, Cavaccini (L), Onwuelo 2, Cavuto 8. N.E. Rossi. All. Kovac.

- Civitanova: De Cecco 2, Juantorena 16, Diamantini 3, Rychlicki 11, Leal 5, Simon 9, Marchisio (L), Balaso (L), Hadrava 0. N.E. Yant Herrera, Anzani, Falaschi, Larizza, Kovar. All. De Giorgi.

MVP: Juantorena

Consar Ravenna-Vero Volley Monza 1-3 (25-22, 21-25, 15-25, 15-25)

- Ravenna: Redwitz 1, Recine 11, Grozdanov 6, Pinali 12, Loeppky 14, Mengozzi 9, Giuliani (L), Kovacic (L), Zonca 1, Batak 0, Stefani 0, Arasomwan 2. N.E. Koppers, Pirazzoli. All. Bonitta.

- Monza: Orduna 2, Dzavoronok 17, Beretta 12, Lagumdzija 19, Lanza 8, Galassi 15, Brunetti (L), Davyskiba 1, Federici (L). N.E. Ramirez Pita, Rossi, Giani, Falgari. All. Eccheli.

MVP: Dzavoronok

Allianz Milano-Kioene Padova 3-1 (26-28, 25-22, 25-17, 25-20)

- Milano: Sbertoli 4, Urnaut 3, Kozamernik 7, Patry 20, Maar 19, Mosca 7, Meschiari (L), Staforini (L), Pesaresi (L), Weber 1, Daldello 0, Basic 1, Ishikawa 10. N.E. Piano. All. Piazza.

- Padova: Shoji 3, Wlodarczyk 9, Vitelli 6, Stern 6, Bottolo 17, Volpato 4, Gottardo (L), Danani La Fuente (L), Merlo 0, Canella 2, Ferrato 5, Milan 0, Casaro 1. N.E. Fusaro. All. Cuttini.

MVP: Patry

Gas Sales Bluenergy Piacenza-NBV Verona 3-1 (25-17, 25-19, 23-25, 25-20)

- Piacenza: Baranowicz 2, Clevenot 15, Mousavi 13, Grozer 14, Russell 22, Candellaro 3, Fanuli (L), Antonov 0, Scanferla (L), Tondo 0, Polo 2, Finger 0. N.E. Botto, Izzo. All. Bernardi.

- Verona: Spirito 2, Kaziyski 18, Aguenier 5, Jensen 8, Jaeschke 15, Caneschi 7, Donati (L), Bonami (L), Asparuhov 0. N.E. Zanotti, Magalini, Peslac. All. Stoytchev.

MVP: Mousavi

