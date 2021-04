Paola Egonu tra gli Under 30 più influenti in Europa secondo Forbes

Un altro riconoscimento per Paola Egonu, stella dell'Imoco Volley Conegliano e della Nazionale italiana. Questa volta il primato non è stato ottenuto sul taraflex, ma su un palcoscenico ancora più importante: la rivista americana Forbes, infatti, ha inserito la classe 1998 tra gli Under 30 più influenti al mondo. Colleghi di prestigio affiancano Egonu in questa particolare lista: presenti infatti Marcus Rashford, attaccante del Manchester United, ma anche il tennista Medvedev, il rugbista Itoje e non solo. Tra gli sportivi nominati, la giocatrice che in finale scudetto ha siglato il record di punti in una singola partita di Serie A (47 palloni messi a terra) è l'unica italiana.

