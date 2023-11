Nuovo amore per Paola Egonu: chi è Leonardo Puliti

la GIOIA

La pallavolista è uscita allo scoperto con il collega 32enne. "Il genere non conta" aveva detto in passato

© Getty Images Dopo l'estate più difficile della sua vita, Paola Egonu prima ha ritrovato l'Italia e ora un nuovo amore. La pallavolista della Pro Victoria Monza dopo le panchine all'Europeo e l'autoesclusione dal Preolimpico ha potuto festeggiare fuori dal campo la comparsa di un nuovo amore. L'uomo, Leonardo Puliti, ha 32 anni ed è un collega di Egonu, schiacciatore del Moyashi Garlasco in A3 che vive tra Milano e Pavia non lontano da Paola.

Dopo il flirt con la collega Kasia Skorupa ai tempi di Novara e l'innamoramento con il polacco Michal Filip, per la Egonu un nuovo amore che viene subito dopo la tranquillità raggiunta in Nazionale con il nuovo corso dopo l'addio dell'ex ct Mazzanti.

La complicità tra Paola Egonu e Leonardo Puliti, come mostrano le foto social, non mancano. Del resto in passato la stella azzurra aveva dimostrato idee chiare circa l'amore: "Conta solo quello, non il genere".