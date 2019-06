Pallavolo, la Milano Volley Week dal 14 al 23 giugno

04/06/2019

Sarà il primo appuntamento ufficiale all'ex PalaLido, che sarà inaugurato la settimana precedente. In piazza Gae Aulenti verranno proposte esperienze per avvicinare il pubblico agli atleti e alla pallavolo. "Sono davvero felice e soddisfatto - le parole del presidente Fipav, Bruno Cattaneo - e sono certo sarà un grande successo".