Pallavolo: Cruzeiro vince il Mondiale per Club, Trentino battuto 3-1

L’Itas Trentino lotta, ma non riesce a superare il Cruzeiro Sada nella finale del Mondiale per Club 2024 in scena a Uberlandia, in Brasile. I Campioni del Sudamerica in carica giocano una partita di alto livello e piegano 3-1 i Campioni d’Europa, salendo sul tetto del Mondo per la quinta volta nella propria storia (pareggiato il numero di coppe dei dolomitici). Nel remake della finale che assegnò il titolo a Doha nel 2012 (vinto allora da Trentino), l’Itas non riesce a tenere il ritmo dei brasiliani e si ritrova a inseguire praticamente per tutto il match, arrendendosi definitivamente al quarto set: 25-22, 20-25, 25-16, 25-22 i parziali che valgono il successo per il Cruzeiro e che condannano Trentino al secondo k.o. nella finale di un Mondiale per club (nel 2022 perse contro Perugia). È la seconda sconfitta in quarantotto ore per l’Itas contro il Sada, già vincente per 3-2 nell’ultima partita del girone. Ai dolomitici non sono sufficienti i 20 punti di Michieletto e i 10 a testa di Lavia e Flavio: l’Italia porta bene ancora una volta al Cruzeiro, già vincitore nel 2021 contro Civitanova nella finale giocata all’epoca a Betim, sempre in Brasile.