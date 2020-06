Zaytsev approda in Russia: "Modena, ci vediamo presto"

UFFICIALE

di

GIACOMO MAGNANI

Ivan Zaytsev torna nella "sua" Russia, ma con la Leo Shoes Modena è solo un arrivederci. Il Kuzbass Kemerovo ha infatti ufficializzato l'ingaggio dello Zar, anche se trattasi di un prestito annuale che consentirà a Ivan di tornare in Italia per la stagione 2021/22. Zaytsev, simbolo del volley in Italia e nel mondo Instagram

Instagram Ivan Zaytsev, capitano di Modena e della Nazionale italiana, è probabilmente il più grande rappresentante della pallavolo italiana. Figlio del pallavolista sovietico campione olimpico Vjačeslav Zajcev e della nuotatrice Irina Pozdnjakova, è soprannominato "Lo Zar".





Lo Zar ha affidato ai social il suo personale e toccante saluto alla società gialloblù: "Cara Modena, guardami negli occhi, come hai sempre fatto, oggi più che mai. Se guardi attentamente, vedrai lo sguardo di chi ha trovato finalmente un posto da chiamare casa. Vedrai le lacrime di gioia e dolore che scendono lungo la mia guancia, per le vittorie e le sconfitte. Vedrai la mia anima che si è legata a te, perché tu me l'hai permesso, mostrandomi la tua vera e stupenda natura. Vedrai soprattutto un uomo che non vede l'ora di tornare, perché dopo anni da vagabondo tu sei la mia stella polare. E allora grazie Modena, ci vediamo presto!".