Novara piega Casalmaggiore, Antropova show contro Busto Arsizio  

VOLLEY FEMMINILE

Vittoria per 3-1 della Igor Gorgonzola, Scandicci vince ancora grazie ai 31 punti dell’azzurra. Ok anche Vallefoglia, Chieri e Pinerolo

© twitter La seconda giornata dell’A1 femminile di volley vede Novara rispondere alle vittorie di Milano e Conegliano con un 3-1 su Casalmaggiore, così come Scandicci che gioisce col medesimo risultato a Busto Arsizio grazie ad una super Antropova (31 punti). Trionfo in rimonta per la Megabox Vallefoglia, che passa 1-3 con Bergamo e riscatta la sconfitta contro Roma, oggi ko in tre set contro Chieri. Gioisce infine Pinerolo, da 0-2 a 3-2 a Firenze.

Dopo le vittorie di ieri di Conegliano (0-3 a Cuneo) e Allianz Vero Volley Milano (1-3 all’Itas Trentino) oggi arriva la risposta delle rivali. Novara supera Casalmaggiore con il punteggio di 25-23, 25-21, 22-25, 25-20. Igor Gorgonzola che dopo qualche errore di troppo in avvio trova la quadra e si porta agevolmente fino ad un vantaggio di otto punti sulle avversarie, che si riprendono nel finale ma senza riuscire nella rimonta. Akimova e Bosetti riescono a costruire nuovamente un buon vantaggio in avvio di secondo parziale, Smarzek (top scorer del match con 26 punti) guida la riscossa di Casalmaggiore fino al pareggio ma la formazione padrona di casa ne ha di più e fissa il 25-21 del 2-0. Spalle al muro, le ospiti trovano una reazione efficace e si riportano in partita nel terzo parziale, vinto 22-25 grazie alla grande prestazione della polacca e qualche errore di troppo di Novara. Ancora lei ed Acosta Alvarado creano l’illusione del quinto set, ma ancora Akimova (MVP con 22 punti) e Danesi (13) chiudono 25-20 l’incontro.

Antropova rifila 31 punti a Busto Arsizio e trascina Scandicci al successo: termina 20-25, 25-20, 19-25, 23-25 la bella sfida tra Ekaterina e Federica Carletti (26 punti). Parte subito bene la formazione ospite, con l’azzurra e Ruddins autentiche protagoniste del 25-20 di inizio match. Punteggio invertito per il parziale successivo, che vede Frosini (saranno 16 per lei i punti a fine incontro) e Carletti sugli scudi. Il terzo set resta in sostanziale equilibrio fino al 18-18, poi Scandicci prende il sopravvento e le redini della partita, che dopo il nuovo vantaggio si chiude sul 3-1 dopo un ultimo periodo gestito costantemente dalla formazione ospite con un distacco rassicurante, che decreta la loro seconda vittoria su due in questo avvio di A1.

Successo in rimonta per la Megabox Vallefoglia, che trionfa al Pala Facchetti per 1-3: non basta una Davyskiba da 24 punti a Bergamo per evitare la sconfitta. La bielorussa domina nella prima frazione, portando le compagne fino al 25-23 d’apertura. Lorrayna Marys Da Silva (16 a fine incontro) è decisiva nel portare al set point del 2-0 le lombarde, ma la reazione ospite ribalta le sorti del parziale (chiudendolo sul 25-27) e di fatto del match. Degradi-Mingardi-Mancini rispondono colpo su colpo alla reazione avversaria, mentre Aleksic mette la firma finale nel 25-23 del sorpasso. Il quarto set scivola sulla falsa riga di quello precedente, chiudendo con lo stesso punteggio l’incontro. Mingardi (13) e Mancini (12) migliori realizzatrici del team vincente all’interno di una partita combattuta ed equilibrata.

L’unico 0-3 di questa domenica lo firma Chieri, che regola Roma 18-25, 20-25, 20-25. Nel primo set è Anna Gray ad aprire il parziale che sancisce il vantaggio ospite, gestito e poi consolidato nel finale del periodo da Kingdon Rishel e Skinner (top scorer del match con 17 punti). Madison è autentica trascinatrice anche al rientro in campo, all’interno di un parziale mai realmente in discussione, che orienta definitivamente un match dove le capitoline hanno commesso troppi errori e registrano soltanto Plak in doppia cifra (11). Sorride anche Pinerolo, che trova la vittoria grazie ad una grande rimonta su Firenze: al Palazzo Wanny termina 26-24, 26-24, 18-25, 16-25, 13-15 un match emozionante, con i padroni di casa che sono riusciti ad essere più lucidi nei momenti cruciali dei primi due parziali, trascinati da Alsmeier (18) e Ishikawa (23 punti). Ungureanu e Storck (28) impostano la reazione ospite del terzo e quarto set, portando l’incontro al tie break, dove ha la meglio la Wash4Green dopo una grande rimonta.