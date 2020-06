Novara chiude il roster con Britt Herbots

VOLLEYMERCATO

di

GIACOMO MAGNANI

L'Igor Gorgonzola Novara completa il roster 2020/21 portando in Piemonte una delle migliori schiacciatrici dell'ultimo biennio di Serie A1, ovvero Britt Herbots. La stella belga ha firmato un contratto fino a giugno 2022.

“Chiudiamo nel migliore dei modi l’allestimento del nuovo roster – è il commento del d.g. azzurro Enrico Marchioni – con l’arrivo a Novara di una delle stelle nascenti del volley mondiale. Britt la conosciamo e seguiamo già da anni e dopo la grande stagione in Francia, i primi due anni nel campionato italiano l’hanno consacrata, nonostante la giovanissima età, tra le atlete più importanti del panorama internazionale. Tanto che su di lei c’erano anche altre big straniere. Siamo orgogliosi che abbia scelto di legarsi al nostro club e di sposare il nostro progetto”.

Entusiasmo e determinazione nelle prime parole azzurre di Britt Herbots: “Quando ho ricevuto la proposta di giocare a Novara la prossima stagione, ho accettato subito e con grande entusiasmo. La Igor è un grande club, dalla storia prestigiosa e sono contentissima di avere questa opportunità. So che il gruppo allestito potrà fare molto bene, Conegliano rimane una squadra fortissima, ma noi abbiamo tutte le carte in regola per competere e cercare di vincere qualcosa”.