Niente strette di mano o selfie, palloni disinfettati e non solo: il volley ai tempi del COVID-19

CORONAVIRUS

Non solo le squadre di A1 giocheranno a porte chiuse, ma dovranno anche rispettare un rigido protocollo di regole sanitarie per salvaguardare la propria salute. La stessa Lega Pallavolo Serie A Femminile ha inviato alle società di A1 e A2 un vademecum da seguire prima, durante e dopo la partita.

Diverse le misure di prevenzione per il contenimento del contagio da COVID-19. In particolare, si invitano atlete e staff ad evitare la stretta di mano, prevista nel pre e post-gara, con le squadra avversarie e con gli arbitri. È vivamente consigliato evitare il contatto (selfie e autografi) con eventuali tifosi, i più fedeli, presenti fuori dal palazzetto per sostenere a prescindere le proprie beniamine anche in situazione di porte chiuse. Sarà cura della società di casa dotare il servizio campo di apposito straccio disinfettato per pulire i palloni gara.

Anche gli operatori televisivi dovranno attenersi alle regole, raccomandandosi di mantenere almeno un metro di distanza in caso di interviste pre e post-match. Tutte le disposizioni saranno definitivamente sospese nel momento in cui si avrà conferma da parte degli organi competenti del ritorno al regolare svolgimento delle attività.