Monza, Danesi in maglia Saugella per un'altra stagione

VOLLEYMERCATO

Anna Danesi sarà ancora una giocatrice della Saugella Monza. La centrale azzurra ha prolungato di un altro anno il suo contratto con la Pro Victoria Pallavolo Monza e rimarrà in Brianza almeno fino al 2021. Dopo Orro e Orthmann, Danesi è il terzo tassello del roster 2020/21 guidato da Marco Gaspari. Super Danesi contro Casalmaggiore: 9 muri

In quest'ultima stagione Danesi ha chiuso come quarta miglior realizzatrice (201 punti) e battitrice della squadra (12 ace) e miglior muro addirittura di tutta la Serie A1 (71 muri vincenti).

“Sono molto felice di poter rimanere a Monza, visto che la società sta allestendo anche quest'anno una buonissima squadra - ha dichiarato Danesi. Quello che mi è piaciuto del consorzio Vero Volley in questa stagione è stato sicuramente l'ambiente. In palestra, sia con lo staff che con gli addetti ai lavori, c'è un bel clima sereno e tanta voglia di dare il massimo: spero che anche il prossimo anno questo non manchi".

Obiettivi per il 2020/21? "Provare ad arrivare in finale di Coppa Italia, avvicinandosi in campionato alle squadre in vetta: puntiamo in alto in tutte le competizioni. Del nuovo allenatore, Marco Gaspari, ho sentito solo cose positive. Sappiamo che è un gran lavoratore e, visto che anche a me piace migliorare in palestra, sono felice di questa scelta. Orro? Abbiamo giocato tanto insieme. Sono felicissima e curiosa di vedere come potrà evolversi il nostro gioco da compagne di club oltrechè di nazionale".