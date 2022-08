Mondiali volley: l’Italia parte bene, Canada travolto 3-0 all’esordio

VOLLEY

Problemi solo nel terzo set per gli azzurri nella prima partita del girone E: parziali di 25-13, 25-18, 39-37

© ufficio-stampa Si apre con una vittoria convincente, con qualche brivido solo nel finale, il Mondiale di volley dell’Italia. A Lubiana, nella partita d’esordio del gruppo E, la nazionale maschile di Ferdinando De Giorgi travolge 3-0 il Canada con i parziali di 25-13, 25-18, 39-37. Ottima prestazione di Lavia, Romanò e Galassi in un match storico per la lunghezza da record del terzo set. Prossima avversaria dell’Italia lunedì alle 21.15 la Turchia.

Inizia nel migliore dei modi il Mondiale di volley per l’Italia. Nella partita d’esordio a Lubiana gli azzurri dominano il Canada per due terzi dell’incontro prima di chiudere con qualche brivido per 3-0 (25-13, 25-18, 39-37 il conto dei set) e raggiungono la Turchia con una vittoria nel girone E. Primo set che vive di equilibrio solo in avvio fino al 4 pari, poi la nostra nazionale accelera e firma un tremendo parziale di 10 punti a 2 che tramortisce gli avversari fino al 25-13 finale. Senza storia anche il secondo set che vede l’Italia subito avanti 5-1, poi i ragazzi di Ferdinando De Giorgi amministrano il vantaggio ed è 25-18 in breve tempo.

Terzo set punto a punto con lo scatto d’orgoglio del Canada che prova a mettere davanti la testa ma gli azzurri si ricompongono, diventa una lotta di nervi e alla fine la spunta la nostra nazionale con un risultato da record di 39-37. Azzurri trascinati dall’ottima prova di Lavia, Romanò e Galassi con rispettivamente 18, 13 e 11 punti ciascuno. Prossima sfida per gli azzurri lunedì alle 21.15 contro la Turchia per decidere già il passaggio del turno.