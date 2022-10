Mondiali volley, Italia fuori in semifinale: il Brasile vince 3-1

MONDIALI VOLLEY

Sfuma a un passo dalla finale il sogno delle azzurre di Mazzanti, ora la 'finalina' per il bronzo contro gli Statoi Uniti

Mondiali, le foto di Italia-Brasile

































1 di 18 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 18 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Si ferma in semifinale la comunque straordinaria corsa dell’Italia femminile ai Mondiali di volley. Le ragazze di Mazzanti si arrendono al Brasile per 3-1 (25-23, 22-25, 26-24, 25-19 i parziali) con qualche rimpianto soprattutto nel terzo set. Non bastano Egonu e Sylla (rispettivamente 30 e 17 punti), le avversarie si affidano a Gabi e volano in finale contro la Serbia. Per le azzurre sfida per il bronzo con gli Stati Uniti sabato alle 16.

Come nella fase a gironi, è ancora il Brasile a far piangere l’Italia ma questa volta è un ko che fa doppiamente male perché significa eliminazione in semifinale ai Mondiali femminili di volley. Si ferma a un passo dalla finale quindi il comunque stupendo cammino delle azzurre, all’ultimo atto va la nazionale verdeoro di Zè Roberto, vicecampione olimpica a Tokyo, mentre le ragazze di Mazzanti sono attese sabato alle 16 dalla sfida per il bronzo con gli Stati Uniti (oro a Tokyo). Risultato di 3-1 con i parziali di 25-23, 22-25, 26-24, 25-19. Rimpianti soprattutto nel terzo parziale quando Egonu spreca un set point, ma Paola è comunque super come al solito e chiude il match con la bellezza di 30 punti. Ottima prestazione anche di Sylla (17 punti), ma non basta. Nel primo set è massimo equilibrio fino al 22 pari e poi è solo questione di dettagli, nel secondo parziale l’Italia si sveglia e scappa dal 18 pari in poi. Il terzo set vede il Brasile sempre avanti fino al +4, poi la splendida rimonta azzurra fino al set point, ma Egonu tradisce le compagne sparando fuori l’attacco. Vince il Brasile, a questo punto l’inerzia è tutta dalla parte delle sudamericane galvanizzate e trascinate dalla capitana Gabi (20 punti) e nel quarto set è ordinaria amministrazione. Gioia Brasile, dolori Italia ma tra due giorni è già tempo del riscatto per il bronzo.