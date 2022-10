Mondiali femminili volley, Italia-Cina 3-1: le azzurre volano in semifinale

MONDIALI VOLLEY

Le ragazze di Mazzanti cedono un set ma trascinate dalla solita Paola Egonu riescono a superare i quarti di finale. Ora Brasile o Giappone

© italyphotopress 1 di 7 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM L’Italia conquista la semifinale ai Mondiali femminili di volley: decisiva la vittoria 3-1 sulla Cina nei quarti di finale e la nazionale di Mazzanti può festeggiare grazie alla solita devastante Paola Egonu, anche oggi da record con 28 punti finali. Per le azzurre parziali di 25-16, 25-22, 13-25, 25-17 e un passaggio a vuoto, subito recuperato, solo nel terzo set. Ottima prestazione anche di Danesi e Sylla entrambe in doppia cifra. In semifinale l'Italia affronterà la vincente tra Brasile e Giappone.

Come quattro giorni fa nell’ultima partita del girone, è l’Italia a imporsi contro la Cina ai Mondiali femminili di volley: cambia il risultato, da 3-0 a 3-1, ma cambia anche l’importanza della partita perché questo successo vale alle ragazze di Mazzanti una straordinaria semifinale. Come sempre super Paola Egonu, bene anche Danesi e Sylla con 12 punti ciascuna per il 25-16, 25-22, 13-25, 25-17 finale. Pronti via e l’Italia scappa subito via imponendo il proprio ritmo, azzurre concentratissime e con pochissimi errori, è immediatamente fuga a +7 con un tremendo 10-3 che, di fatto, ipoteca già il parziale.

Nel secondo set l’Italia allunga più volte me viene sempre rimontata dalla Cina, che rispedisce al mittente i tentativi di fuga azzurri. Nel finale però la testa di Egonu e compagne ha la meglio e il mini-allungo di 3 a 0 è finalmente quello decisivo. La Cina però ha trovato il suo gioco migliore, la sveglia cinese si concretizza in un terzo parziale senza storia con il tracollo azzurro e un netto 25-13 per le asiatiche. Passaggio a vuoto per la nazionale di Mazzanti, che richiama le sue ragazze all’ordine e chiede a Paola Egonu di rialzare il livello: la nostra fuoriclasse mette il turbo (28 punti a fine match) e ristabilisce le gerarchie, è 25-17 nel quarto set e l’Italia festeggia la semifinale.