Modena Volley e l'iniziativa per la festa della donna: "Siamo la via da seguire"

NON SOLO VOLLEY

I proventi verranno devoluti alla Casa delle Donne Contro la Violenza

di

GIACOMO MAGNANI

Dal presidente Catia Pedrini al vicepresidente Giulia Gabana. Poi Elisa Bergonzini, Elisa Peia, Elisa Pratizzoli e tante altre. La Leo Shoes Modena è sì una squadra di SuperLega maschile, ma che da sempre fa della concreta sinergia tra uomini e donne una strategia basilare per raggiungere gli obiettivi comuni. Modena Volley è d'altronde una realtà fondamentale nella provincia emiliana e in tutta Italia. Non solo per i risultati che ottiene in campo, ma anche per il vitale lavoro che svolge a livello sociale. E l’ultima iniziativa, dedicata a celebrare in modo non convenzionale la Giornata internazionale della donna, prosegue proprio su questa strada.

"The Way Forward", la poesia dell'attivista statunitense Amanda Gorman declamata durante il 2019 Forbes Women's Summit, è diventata la colonna sonora di un cortometraggio realizzato per festeggiare l’8 marzo. La t-shirt indossata durante il video riporta la frase della poesia "and where there’s women, there is always a way" (e dove ci sono donne, c'è sempre una via), un messaggio chiaro di forza e speranza e cambiamento. "Sono molto orgogliosa del lavoro che abbiamo fatto e di questa modalità di dare risalto alla tutela delle donne che lavorano in questa società - ci ha spiegato Catia Pedrini, presidente di Modena Volley. Il nostro è un ambiente protetto, dove le persone sono entrate per capacità. Poi il fatto che siano donne o uomini è totalmente ininfluente. Contano l'impegno e la resistenza alla fatica, perché i tempi di una società sportiva sono complessi".

"Sono convinta che Modena Volley sia un'impresa sociale - prosegue Catia Pedrini. Abbiamo la fortuna di farlo in un contesto come Modena, dove la pallavolo entra nelle case, dove abbiamo un sostegno incondizionato. Abbiamo il dovere di uscire oltre i confini perché sentiamo le spalle robuste. Lo viviamo come un dovere, per le difese dei diritti civili, per le battaglie contro razzismo e omofobia. Facciamo anche informazione, andiamo oltre il classico mazzo di mimose, abbiamo voluto uscire dagli schemi".

Le magliette ufficiali dell’iniziativa sono in vendita sullo store online di Modena Volley, e i proventi verranno devoluti alla Casa delle Donne Contro la Violenza, un’associazione che opera a Modena da 30 anni e che ha accolto e supportato quasi 7000 donne nel loro percorso di uscita dalla violenza.