Milano fa la spesa su Amazon: "acquistato" Stephen Maar

GIACOMO MAGNANI

Ordinato su Amazon e puntualmente consegnato presso piazzale Lorenzo Lotto a Milano. L’Allianz Powervolley ha il suo martello canadese: Stephen Timothy Maar. Con una nuova e originale trovata sui social, il club meneghino ha annunciato così il ritorno in biancoblù dello schiacciatore classe 1994. Maar a Milano

Dopo Ishikawa arriva così un nuovo rinforzo in posto 4 per coach Roberto Piazza. Sarà la quarta stagione in Italia per Maar: "Sono molto felice di tornare a MIlano e di essere di nuovo parte del progetto. Allenarmi e competere con un grande gruppo prima delle Olimpiadi sarà molto importante per me, anche per questo sono molto contento di essere di nuovo un giocatore della Powervolley".