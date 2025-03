Champions League femminile: Milano strappazza Eczacibasi, tre italiane alla Final Four

Milano ha faticato non poco dovendo andare ai vantaggi nelle prime frazioni di gioco imponendosi sempre per 26-24 e riuscendo in entrambe i casi a rimontare le avversarie, avanti nel primo caso per 22-20 e nel secondo per 15-12. La grinta del sodalizio lombardo è bastato per chiudere la pratica nel terzo set per 25-21sfruttando i colpi di Myriam Silla, autrice di quindici punti, così come di Egonu che ha realizzato undici punti con una percentuale di colpi vincenti che si aggira al 32%.