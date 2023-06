Lega Volley Summer Tour, via alla Supercoppa della Serie A Femminile

Lega Volley Summer Tour

Sei squadre pronte a sfidarsi per il titolo nella suggestiva cornice di San Benedetto del Tronto

© legavolleyfemminile.it Tutto pronto a San Benedetto del Tronto per il Lega Volley Summer Tour 2023 con la 17esima Supercoppa Italiana di Sand Volley 4x4 Serie A Femminile che vedrà sei team sfidarsi per il titolo. Da sabato 1 a domenica 2 luglio, infatti, andrà in scena l'evento che vedrà sfidarsi le sei squadre, che sono state ammesse al torneo per il titolo finale in base a un ranking che ha tenuto conto non solo dei risultati ottenuti nell’ultima edizione del Lega Volley Summer Tour dello scorso anno, ma anche dei risultati ottenuti nel corso dell'anno.

A parità di punteggio tra due o più squadre è stata “premiata” quella meglio classificata nel campionato indoor nella stagione 2022/23. Ed ecco allora che i sei team sono stati suddivisi nei gironi A e B che tra sabato e domenica daranno spettacolo sulla sabbia di San Benedetto del Tronto. A presentare la nuova edizione del torneo sono stati il presidente della Lega Pallavolo Serie A Femminile, Mauro Fabris, presenti il Direttore Generale di Master Group Sport Antonio Santa Maria e il Condirettore di Sportmediaset Alberto Brandi. Vedi anche Volley Presentato il Volley Summer Tour 2023, in esclusiva su Infinity e Sportmediaset.it

Mauro Fabris, commentando l'evento, ha sottolineato: “È un evento a cui teniamo molto, costruito nel tempo grazie a Master Group Sport e ai nostri sponsor. Credo che il 4×4 sia una disciplina che meriterebbe il palcoscenico olimpico, crea diverse situazioni di gioco rispetto al 2×2 del beach volley e permette la partecipazione di più protagonisti, offrendo maggiore spettacolo. La nostra idea è sempre stata quella di dare continuità alla stagione invernale, anche per garantire una visibilità continua alle nostre squadre e agli sponsor che le sostengono. Siamo felici di accogliere Società già protagoniste in passato e alcune esordienti, che avranno modo di assaporare l’atmosfera del Sand Volley. Per il futuro, lavoreremo per costruire ancora più appuntamenti, creando un campionato più ampio sia in termini di tappe che di partecipanti. Sarà la giusta conclusione di una stagione meravigliosa, in attesa di viverne un’altra che si preannuncia sensazionale, con alcuni ritorni e nuove stelle pronte a stupire”.

Alberto Brandi, condirettore di Spormediaset ha ribadito: “Noi siamo innamorati del Lega Volley Summer Tour dal lontano 2016, un’avventura cominciata sette anni fa quando abbiamo trasmesso per la prima volta questo evento estivo. Da lì ci siamo incontrati in molte delle stagioni successive e ribadiamo il nostro impegno in questa edizione. Per noi il Lega Volley Summer Tour significa sport, divertimento e competizione. Abbiamo capito da subito le potenzialità di questo prodotto perché ci piace il Sand Volley, che unisce la tecnica delle beacher all’abilità di chi invece è abituato all’indoor. La qualità sia a livello di squadre che di giocatrici è sicuramente interessante e adeguata all’appuntamento, che per questo merita la copertura capillare che riserveremo. Ogni domenica dalle 16.30 sarà possibile vedere su Mediaset Infinity e sportmediaset.it la finale per il terzo posto e successivamente la finalissima che assegnerà i vari titoli. Dal divano con la smart tv, fino a tablet e smartphone: l’evento si potrà seguire ovunque, in diretta in modalità free e anche on demand dopo la fine delle partite. Il nostro accompagnamento proseguirà anche nelle edizioni di Sport Mediaset delle 13 della domenica e del lunedì, per non perdere nulla di questa entusiasmante manifestazione”.

LE PARTECIPANTI - A essere ammesse all'edizione 2023 sono state Vero Volley Milano, Megabox Vallefoglia e Valsabbina Millenium Brescia, inserite nel Girone A. Nel Girone B, invece, Stabili Casalmaggiore, Motorola Busto Arsizio e BVT Picco Lecco.

IL REGOLAMENTO DEL TORNEO - Il via è fissato alle ore 10.30 di sabato 1, mentre la finalissima sarà giocata domenica 2 luglio alle ore 17.30. Ogni squadra affronta tutte le formazioni del proprio girone con partite di sola andata e con la formula dei due set vinti su tre. Le squadre vincenti la prima gara non giocano quella immediatamente successiva, beneficiando di un turno di riposo. Ogni vittoria, con qualsiasi risultato, assegna due punti in classifica, mentre ogni sconfitta nessun punto. Le prime classificate di ogni girone accedono alle semifinali. Le 2e e 3e classificate disputano uno spareggio incrociato. Le vincenti accedono alle semifinali, le perdenti giocano la finale per il 5°/6° posto.