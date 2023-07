Lega Volley Summer Tour: Milano-Casalmaggiore è la finale della Supercoppa

Lega Volley Summer Tour

A San Benedetto del Tronto, la Vero Volley e la Stabili superano Lecco e Busto Arsizio: alle 16:30 le finali su Sportmediaset.it e Mediaset Infinity

© twitter Sarà Milano-Casalmaggiore la finale della diciassettesima Supercoppa della Lega Volley Summer Tour. In una San Benedetto del Tronto stavolta non condizionata dalla pioggia, la Vero Volley batte Lecco con il punteggio di 15-11, 15-12 nella prima semifinale, mentre la seconda va alla Stabili, che domina 15-7, 15-10 contro Busto Arsizio. Alle 16:30 le finali in diretta su Sportmediaset.it e Mediaset Infinity. A chiudere quinta è Vallefoglia, che supera Brescia 15-7, 18-16.

La seconda giornata della Supercoppa della Lega Volley Summer Tour sorride a Milano e Casalmaggiore, che volano in finale. Alla Beach Arena di San Benedetto del Tronto, la Vero Volley e la Stabili dominano le due semifinali: battute nettamente e in due set Lecco (15-11, 15-12) e Busto Arsizio (15-7, 15-10). Il primo match, il derby lombardo, sembra iniziare in favore della BVT Picco, anche se dopo il primo time-out è 8-8: Milano riparte meglio e si porta prima sull'11-8, poi sul 14-10, infine sul 15-11 che chiude il primo parziale. Epilogo non troppo differente nel secondo, quando c'è equilibrio fino all'11-10, poi la Vero Volley sale sul 14-11 e si guadagna la finale con il 15-12 del secondo parziale.

A sfidarla sarà Casalmaggiore che fa ancora meglio e domina la sfida contro Busto Arsizio: 15-7, 15-10 i parziali del successo della Stabili, che in apertura passa addirittura dallo 0-1 all'8-1, ipotecando subito l'1-0 nel conto dei set. Nel secondo, almeno in avvio, sembra esserci maggiore equilibrio (4-4), poi Casalmaggiore scappa di nuovo e chiude sul 15-10. A partire dalle 16:30 ci saranno le finali per il terzo e per il primo posto, mentre quella per il quinto, disputata in contemporanea con Casalmaggiore-Busto Arsizio, va a Vallefoglia. La Megabox, infatti, supera in due set la Valsabbina Millenium Brescia, dominando il primo set (15-7) e rimontando nel secondo, nel quale si impone ai vantaggi (18-16) dopo aver annullato più set point in favore delle leonesse.