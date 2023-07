Lega Volley Summer Tour: Casalmaggiore fa il bis, sua anche la Coppa Italia!

LEGA VOLLEY SUMMER TOUR

La Stabili domina la finalissima contro la BVT Picco Lecco, sconfitta 2-0 col punteggio di 15-8, 15-7. Terza piazza per la Vero Volley Milano, che travolge Busto Arsizio

Casalmaggiore trionfa a Riccione























Il Lega Volley Summer Tour si sposta a Riccione, ma viene ancora scandito dai successi della Stabili Casalmaggiore. La formazione lombarda trova il bis e, dopo aver vinto la Supercoppa Italiana settimana scorsa, si aggiudica anche la Coppa Italia. Il terzo successo nella competizione, dedicata al beach volley 4x4, arriva al termine di una finale dominata col punteggio di 2-0 (15-8, 15-7). Dominato il primo set, con Kozuch e Zago ad infliggere colpi costanti alla BVT Picco Lecco, che nel secondo parziale prova a reagire. L'equilibrio resiste fino al punteggio di 7-7, scardinato da Casalmaggiore con i punti a ripetizione delle sue stelle. Sugli scudi anche Colzi, che firma l'ace dell'11-7 e si ripete firmando il punto della definitiva vittoria sul 15-7 nel secondo set. La Stabili domina, mentre la Vero Volley Milano travolge 2-0 Busto Arsizio (15-7, 15-5) nella finalina per il terzo posto. Match senza storia quello per completare il podio, con Traballi a dominare lo score e le milanesi che conquistano 15-7 il primo set. Nel secondo, la Motorola crolla definitivamente in un parziale senza appello: Milano vola sul 10-3 e chiude agevolmente la sfida col 15-5 che vale la terza posizione. Quinto posto per la Megabox Vallefoglia, che aveva sconfitto 2-0 Brescia (15-10, 15-12).