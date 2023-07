Lega Volley Summer Tour: Casalmaggiore-Busto e Milano-Lecco le semifinali

SECONDA TAPPA

A Riccione come a San Benedetto: la lunga giornata del sabato premia le quattro squadre semifinaliste anche della prima tappa

© ufficio stampa Sotto il sole cocente della spiaggia di Piazzale Roma di Riccione, è cominciata la seconda tappa del Lega Volley Summer Tour 2023. L'evento che mette in palio la 23^ Coppa Italia, organizzato con la collaborazione di Master Group Sport e inserito nel programma della Notte Rosa, rientra nel cartellone degli eventi sportivi, sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna, per la valorizzazione del territorio e l’attrattività turistica. Terminate le partite del lungo sabato sul campo centrale, con otto incontri disputati, sono state ufficializzate le due semifinali, che confermano i valori di forza della prima tappa con un calendario identico: da un lato del tabellone ci saranno la Stabili Casalmaggiore contro la Motorola Busto Arsizio, dall'altro la Vero Volley Milano contro la BVT Picco Lecco. La Valsabbina Millenium Brescia e la Megabox Vallefoglia si affronteranno invece nella Finale per il 5° posto.

Le ragazze di coach Lucchi e quelle di coach Bucaioni sono giunte al penultimo appuntamento del loro weekend chiudendo in testa, come a San Benedetto, i rispettivi gironi: le casalasche hanno superato 2-0 nella prima partita del giorno Vallefoglia e poi al tie-break Lecco, brillando con il nuovo innesto Kozuch, subito protagonista, e con le solite Zago e Michieletto; le milanesi hanno invece avuto la meglio su Brescia e Busto Arsizio, sempre trascinate dal quartetto di titolari con Fiesoli-Traballi in attacco, Turlà in regia e Negretti in seconda linea. In seguito, i rispettivi successi di Brescia su Busto e di Vallefoglia su Lecco hanno decretato gli accoppiamenti della fase ad incroci: le leonesse hanno affrontato le ragazze di coach Contadin, le farfalle quelle di coach Passeri. Ribaltando l'ordine di classifica, sono state proprio le due formazioni terze classificate ad avere la meglio, con Joly e Pistolesi on fire da un lato e Piani e Bracchi caldissime dall'altro. Ancora una volta costrette alla Finale per il 5° posto Brescia e Vallefoglia, malgrado le buone prestazioni di Cicogna per le giallonere e di Provaroni per le biancoverdi.



Domani, domenica 9 luglio, la giornata che assegnerà la 23^ Coppa Italia comincerà alle 9.45, con la prima semifinale Casalmaggiore-Busto Arsizio. Poi Milano-Lecco e la Finale per il 5° posto. Nel pomeriggio, alle 16.30 la Finale per il 3° posto e di seguito la Finalissima: entrambe le gare saranno in diretta su sportmediaset.it e Mediaset Infinity.