Lega Volley Summer Tour: Brescia in festa, vittoria su Casalmaggiore e scudetto  

Il Lega Volley Summer Tour termina con la vittoria dello scudetto da parte della Agricola Zambelli Millenium Brescia, che vendica il ko nella finale di Coppa Italia e batte la favoritissima Vbc Apis Casalmaggiore in una partita tiratissima e in cui solo il tie-break non è giocato punto su punto: termina 17-15, 17-19, 15-7, e per le ragazze di Enrico Mazzola può cominciare la festa. La finalina per il terzo posto va a Busto Arsizio: ko Monza.

Lignano Sabbiadoro saluta le nuove regine del beach volley italiano: sono le ragazze del Volley Millenium Brescia, che a vent'anni esatti dalla fondazione del club e al termine di una stagione che le ha viste per la prima volta partecipare alla serie A1 mettono il nome della città Leonessa d'Italia sulla mappa del Paese per quanto riguarda la grande pallavolo. Il tutto arriva sulle spiagge di Lignano Sabbiadoro contro le mattatrici delle ultime edizioni della Sand Volley 4x4, le ragazze di Casalmaggiore che non solo erano le campionesse uscenti, ma che prima del 2018 avevano conquistato lo scudetto anche nel 2015 e 2017. La finale è bellissima, con Brescia che si prende autorevolmente il primo set e spaventa Casalmaggiore anche nel secondo. Valentina Zago trova però il punto che rimanda tutto al tie-break, in cui le campionesse in carica cedono di schianto di fronte a una Millenium guidata alla grande da Silvia Fondriest e Serena Moneta. E che può dedicare questo successo a un tifoso speciale: il signor Vincenzo, papà del presidente Roberto Catania e tifosissimo della squadra, che è venuto a mancare solo mercoledì scorso. Spettacolo anche nella finalina che ha regala il terzo posto alla Unet E-Work Busto Arsizio: a cadere in due set è la Saugella Team Monza, reduce dalla vittoria della Supercoppa Italiana a Riccione e che a Lignano viene invece piegata con il punteggio di 15-11, 15-12 in un altra partita ad altissimo livello di spettacolarità.