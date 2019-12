La Serie A1 di Volley Femminile in streaming su SportMediaset.it

Da domenica 22 dicembre, il campionato di A1 di Volley Femminile sarà trasmesso in streaming da SportMediaset.it e sull’app “SportMediaset” (gratuita per tutti i sistemi operativi).

Per ogni giornata verrà offerta anche una partita in diretta sul profilo Facebook (https://www.facebook.com/SportMediaset). Questa la programmazione della dodicesima giornata (ore 17.00):

- Savino Del Bene Scandicci-Banca Valsabbina Brescia

- Unet E-Work Busto Arsizio-Lardini Filottrrano (anche su pagina Facebook SportMediaset)

- Il Bisonte Firenze-Imoco Conegliano

- Reale Mutua Fenera Chieri-Zanetti Bergamo

- Bartoccini Perugia-Saugella Monza

- Golden Tulip Caserta-Bosca San Bernardo Cuneo