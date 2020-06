La regia di Bergamo nelle mani di Natalia Valentín

VOLLEY FEMMINILE

di

GIACOMO MAGNANI

Sarà Natalia Valentín, palleggiatrice portoricana classe, la nuova regista della Zanetti Bergamo per la stagione 2020/21. "Bergamo è un sogno che si realizza - ammette l'ormai ex-giocatrice del Resovia. "Da quando ho iniziato a giocare come professionista, ho voluto l’Italia. E quale migliore squadra di Bergamo che ha tanta storia nella pallavolo?".

Nel suo palmarès spiccano la vittoria di un campionato in Azerbaijan e di una Coppa di Francia: "Tutti i paesi e le squadre per le quali ho avuto l'opportunità di giocare erano molto diversi e mi hanno aiutato a essere chi sono oggi come giocatrice e come donna. Dalla cultura, alle compagne di squadra, alle città, tutti mi hanno insegnato la stessa cosa: la resistenza e il carattere tenace, che sarà quello che porterò a Bergamo con me".