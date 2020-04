La pallavolo sbarca a Napoli | Caserta annuncia: "Faremo come il calcio"

VOLLEY FEMMINILE

Dopo la S.S. Calcio Napoli, dalla stagione 2020/21 anche la pallavolo potrebbe avere la sua squadra nel capoluogo campano. È l'idea avanzata da Nicola Turco, presidente della Volalto 2.0 Caserta: "Farò allenare e alloggiare atlete e staff a Caserta, ma con l'A1 giocherò a Napoli al PalaVesuvio. Userò lo stesso metodo del Napoli Calcio: si allenano a Castelvolturno e giocano al San Paolo".

"Qualora al PalaVignola dovessero essere tolti i pannelli fotovoltaici e ci metteranno in condizione di risolvere il problema del tetto, innalzandolo, ok allora per Caserta ed ok per nome e maglia. Viceversa, se così non dovesse essere, senza se e senza ma giocheremo a Napoli con i colori celesti".

Un progetto importante per il presidnete della Volalto 2.0, intenzionato a creare una vera e propria roccaforte del volley che al momento manca al Sud: "Realizzeremo il Villaggio del Volley, l’Academy. Cambierà tutto: dalla comunicazione ai colori sociali, passando per il nuovo assetto organico. Ci affideremo solo a professionisti, dalla prima squadra a tutti gli altri settori. Il nostro progetto resta e si rafforza, vogliamo diventare in pochi anni leader nel mondo del volley femminile".