La Lube Civitanova saluta Bruno: "Grazie campione!"

ADDIO

La Cucine Lube Civitanova saluta Bruno Mossa de Rezende. Il palleggiatore brasiliano, con lo stop anticipato della stagione, chiude dopo due anni incredibili la sua esperienza con i cucinieri: nei giorni scorsi sono arrivati via social i suoi saluti.

Il club biancorosso ringrazia per la straordinaria professionalità Bruno, che ha contribuito a far raggiungere alla società vette mai conquistate finora. Il regista carioca ha trascinato la Cucine Lube Civitanova alla conquista di un incredibile poker di trofei consecutivi (scudetto, Champions League, mondiale per club, Coppa Italia) che resterà indimenticabile nella storia del club, così come Bruno rimarrà indimenticato nei cuori di tutti i tifosi biancorossi.