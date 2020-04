La Lega femminile chiede sostegno economico al Governo

CORONAVIRUS

Dopo aver valutato gli effetti economici della pandemia da COVID-19 sul movimento di vertice, i club di Serie A femminile hanno dato pieno mandato al presidente e al CdA a confrontarsi con le istituzioni pubbliche - FIVB, CEV e FIPAV - per ottenere i sostegni economici così da garantire il mantenimento del maggior numero possibile di società nella prossima stagione.

Nello specifico, si chiede al Governo e al Parlamento lo sgravio fiscale anche alle federazioni, enti di promozione e associazioni e società dilettantistiche. Adoperarsi per avviare un confronto con la Federazione attraverso cui definire gli sgravi economici per mezzo della riduzione, fino all'eventuale cancellazione, dei costi di affiliazione, di tesseramento degli atleti e tecnici e delle tasse gara. Sostenere la richiesta sottoposta alla CEV in merito alla partecipazione alle prossime Coppe Europee. Chiedere infine alla FIVB che i transfer siano resi disponibili dal 1º luglio 2020 per l'inizio della stagione 2020/21.

L'assemblea ha poi approvato il Regolamento di Ammissione ai Campionati, dopo aver analizzato e votato tutte le proposte di modifica. Il Regolamento dovrà ora essere ratificato dal Consiglio Federale della FIPAV.

Successivamente, l'assemblea ha valutato le ipotesi di ripresa dell'attività sportiva, condividendo la necessità di anticipare l'inizio della prossima stagione con formule innovative e d'impatto, che coinvolgano tutte le società di Serie A e precedano di qualche settimana l'avvio del campionato.

In vista dell'assemblea elettiva, fissata per lunedì 8 giugno, sono stati inoltre precisati i termini di presentazione delle candidature per il ruolo di presidente - entro 30 giorni dalla data fissata per le elezioni - e per la nomina a membro del CdA - entro 15 giorni dalla stessa.

Infine, l'assemblea ha preso atto della rottura unilaterale dei procuratori nella trattativa sugli stipendi dei tesserati per la stagione 2019/20, dichiarando però al contempo la propria disponibilità a sedersi al tavolo nell'ipotesi che ci sia l'apertura a un'ulteriore discussione da parte della Associazione Procuratori.