La Federvolley al Governo: "Abbiamo bisogno delle palestre scolastiche"

Per la Federazione Italiana Pallavolo si è tenuta una consulta nell’ambito della quale il presidente, Pietro Bruno Cattaneo, si è confrontato con i rappresentanti del territorio sulle tematiche di più stretta attualità per la ripartenza del volley. Dalla riunione è emersa la crescente preoccupazione sull’impossibilità di utilizzare le palestre scolastiche per l’attività di base, così come sta aumentando il timore che in poco più di mese sarà difficile - se non impossibile - trovare le giuste soluzioni per far sì che la pallavolo possa ritrovare la sua abituale collocazione all’interno degli istituti scolastici.