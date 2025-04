Julio Velasco Day, il commissario tecnico svela i segreti del successo azzurro: "Una squadra vince perché gioca meglio, non perché si è amici"

Fondamentale è anche il modo di riuscire ad apportarsi con le giocatrici come con i dipendenti, puntando sempre a trovare il tasto giusto per scatenare il potenziale intrinseco. Per farlo bisogna scegliere le parole e i contesti giusti con cui approcciarsi al fine di ottenere il risultato richiesto: "Quando vuoi parlare di un cambiamento a una giocatrice, non puoi farlo in palestra dopo un allenamento, momento in cui si utilizzano in genere termini brevi e veloci per attivare qualcosa di già provato. Per questo è necessario farlo fuori dal campo, magari davanti a un caffè o una pizza - ricorda Velasco -. Banalmente quando ho iniziato ad allenare in Argentina, seguivo i bambini e a un certo punto il tecnico della prima squadra si è dimesso. Mi hanno chiesto di condurla io e, sinceramente, ho rifiutato perché preferivo rimanere con i più piccoli. Uno degli alti dirigenti della squadra mi ha quindi invitato in un ristorante fuori dal club e mi ha spiegato che, qualora non avessi accettato, avrei perso un treno che non sarebbe passato. Mi ha convinto, ma proprio perchè ha scelto il contesto giusto".