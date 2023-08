Volley, Europei maschili: l'Italia vince ancora, 3-0 all'Estonia

europei volley

A Perugia, gli azzurri si impongono 25-17, 25-22, 25-19 e restano in vetta al girone senza perdere neanche un set. Ora la Serbia

© instagram L'Italia non sbaglia e, dopo il match inaugurale con il Belgio, vince anche il secondo incontro agli Europei maschili di volley contro l'Estonia. A Perugia, la formazione di De Giorgi domina, ad eccezione di una fase nella parte centrale del secondo set, e si impone con il punteggio di 25-17, 25-22, 25-19: i campioni del Mondo in carica restano in vetta con due 3-0 e adesso sfideranno la Serbia per conservare il primo posto nel girone.

L'Italvolley maschile si conferma in palla e vince anche il secondo match degli Europei, rifilando un altro 3-0: stavolta all'Estonia, che spaventa i campioni del Mondo in carica soltanto nella parte centrale del secondo set. 25-17, 25-22, 25-19 i parziali del successo di Perugia della formazione di De Giorgi, che resta in vetta al girone A.

Gli azzurri partono fortissimo, soprattutto a muro, e, trascinati dai soliti Giannelli e Michieletto, volano sull'11-4. L'Estonia prova ad avvicinarsi con Venno, che riporta i suoi sul -4 (15-11), ma l'Italia la tiene a distanza e chiude con poche difficoltà il primo set: 25-17. L'unico passaggio a vuoto avviene nel secondo parziale: dopo una prolungata parità (9-9), gli ospiti scappano infatti prima sul 15-11, poi sul 17-14. Il timeout di De Giorgi e gli ace in battuta di Tommaso Rinaldi permettono ai padroni di casa di completare la rimonta: da 16-18 a 22-18. Il primo tempo di Galassi, infine, certifica il 25-22 che regala il doppio vantaggio all'Italia.

Passato lo spavento, i campioni del Mondo in carica ripartono forte e dal 14-12 vanno sul 19-12: cinque punti consecutivi con i soliti volti (Galassi, Giannelli, Rinaldi) a guidare l'ultima fuga della formazione di De Giorgi. L'attacco di Romanò pone fine alla partita: finisce 25-17, 25-22, 25-19. Altro 3-0 per l'Italia, che sale così in vetta alla classifica insieme alla Serbia, prossima avversaria degli azzurri nel terzo match del raggruppamento in programma venerdì: in palio, la vetta del girone A.